ارتفاع عدد المصابين الفلسطينيين بكورونا إلى 98 بعد تسجيل إصابة جديدة

ارتفع عدد المصابين الفلسطينيين بفيروس "كورونا" المستجد، اليوم السبت، إلى 98 إصابة.

رام الله - سبوتنيك. وقال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم في بيان، مساء اليوم السبت: "ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى 98 بعد تسجيل إصابة جديدة في قرية القبيبة شمال غرب القدس".

وأضاف البيان الذي وصلت نسخة منه لـ" سبوتنيك ": "ظهرت نتائج الفحوصات المخبرية التي أجريت لـ"37"عينة أُخذت من مشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا في مدينتي جنين ورام الله ،إصابة سيدة ثلاثينية من قرية القبيبة شمال غرب القدس ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في فلسطين إلى "98"، إصابة، تعافى منها" 18" إصابة في مدينتي بيت لحم والخليل".

وأكد الناطق باسم الحكومة أن الحالة الصحية لجميع المصابين الـ92 مستقرة، إذ تشافى منها 18.

وتجاوزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، الـ500 ألف إصابة، وأكثر من 26 ألف حالة وفاة، فيما تخطى عدد المتعافين 130 آلاف.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.