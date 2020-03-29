سوريا... حظر تجول بين المحافظات اعتبارا من مساء الثلاثاء

قررت الحكومة السورية فرض حظر تجول بين المحافظات السورية اعتبارا من السادسة من مساء الثلاثاء القادم ولتاريخ 16-4-2020 وكلفت وزارة الداخلية وضع التعليمات التنفيذية لهذا القرار.

ونشرت صفحة رئاسة مجلس الوزراء في سوريا على موقع "فيسبوك" اليوم الأحد، مشور يقول:

"في ظل المتابعة اللحظية لانتشار فيروس كورونا إقليميا ودوليا أجرى مجلس الوزراء تقييما للإجراءات الحكومية المتخذة للتصدي لوباء كورونا خلال الفترة الماضية والقرارات الواجب اتخاذها لحصر أي انتشار للفيروس.

وفي هذا السياق قرر المجلس في جلسته الأسبوعية اليوم حظر التجول بين المحافظات اعتبارا من السادسة من مساء الثلاثاء القادم ولتاريخ 16-4-2020 وكلف وزارة الداخلية وضع التعليمات التنفيذية لهذا القرار".

وكانت وزارة الصحة السورية كشفت، أمس السبت، أن وضع الحالات الخمسة المصابة بفيروس كورونا في سوريا مستقر وأن إجراءات المتابعة الطبية مستمرة حتى الشفاء.

ونقلت "شام إف إم" عن وزارة الصحة السورية تأكيدها أن:

"الوضع الصحي للمصابين الخمسة بفيروس كورونا المستجد مستقر وهم تحت الإشراف الطبي والمتابعة حتى الشفاء".

وأضافت: " نؤكد التزامنا بالإعلان عن أي حالة مثبتة بفيروس كورونا".

وأكدت "يجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية الحكومية المتخذة وتجنب أماكن الازدحام وتطبيق قواعد النظافة العامة، وعدم المساهمة في تداول الشائعات ونشر الأخبار غير الموثوقة".

وحتى الآن أعلنت السلطات الطبية في سوريا عن تسجيل 5 حالات إصابة بفيروس كورونا في البلاد، وفرضت الحكومة السورية إجراءات حظر وتقييد للحركة في البلاد حيث شهدت المدن للمرة الأولى في تاريخها حظرا عاما للتجول.