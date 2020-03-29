مصر... قرار جديد بشأن الصلاة في المساجد بما في ذلك الجمعة

قرر وزير الأوقاف المصري، محمد مختار جمعة، اليوم الأحد، مد تعليق صلاة الجمعة والصلاة بالمساجد والزوايا وغيرها لمنع انتشار فيروس "كورونا" المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19).

وقال الوزير وفقا لما ذكرته وسائل إعلام مصرية، اليوم الأحد، "قررنا تمديد تعليق إقامة الجمع والجماعات بالمساجد مع غلقها غلقا تاما لحين زوال علة الغلق من خلال التنسيق مع وزارة الصحة، مؤكدا أن "مخالفة العمل بتعليق الجمع والجماعات في الظرف الراهن لحين زوال علة الغلق إثم ومعصية، ومخالفة تستوجب المساءلة والمحاسبة".

وبدأ مساء الأربعاء الماضي، حظر تجوال ليلي في أنحاء مصر ضمن حزمة من الإجراءات اتخذتها الحكومة لتقليل التجمعات والحد من انتشار العدوى. فيما تم تطبيق قرار وزارة الأوقاف المصرية بتعليق صلاة الجمعة في جميع مساجد الجمهورية تفاديا لانتشار العدوى.

واتخذت الكنيسة القبطية، بوقت سابق، قرارا بتعليق الصلوات والطقوس الدينية في الكنائس للحد من التجمعات.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية أمس السبت تسجيل 6 حالات وفاة جديدة إثر فيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 36 والإصابات إلى 576، بعد تسجيل 40 إصابة جديدة.

وذكر بيان صادر عن وزارة الصحة المصرية أنه "تم تسجيل 40 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، من بينهم حالة لمواطن أردني الجنسية و39 مصريًا، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا"، إضافة إلى وفاة 6 حالات بينهم رجل إيطالي يبلغ من العمر 73 عامًا، و5 مصريين تتراوح أعمارهم بين 57 عامًا و78 عامًا من محافظات القاهرة، دمياط، والمنيا، وبورسعيد".

وتسعى الحكومة المصرية لإطالة أمد المرحلة الثانية من انتشار المرض، وهي التي يقل عدد الإصابات بها عن ألف حالة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، يوم 11 آذار/مارس، وباءً عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية؛ تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.