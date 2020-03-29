ملك الأردن يشدد على منع الاستثناءات في أثناء حظر التجوال

شدد ملك الأردن على أهمية تطبيق القانون دون تهاون لمنع التجاوزات في إصدار استثناءات حظر التجوال.

وحسب صحيفة الرأي الأردنية، ترأس الملك عبد الله الثاني، اجتماعا لمتابعة إجرءات التعامل مع فيروكس كورونا.

#عاجل جلالة الملك يؤكد ضرورة مواصلة إجراء فحوصات الكشف عن الفيروس وبما يضمن سلامة المواطنين — الرأي - أخبار الأردن (@alrai) March 29, 2020

ووجه الملك الحكومة الأردنية إلى ضمان تلبية احتياجات المواطنين من السلع الغذائية وضرورة مراقبة الأسعار.

© Sputnik / حقائق وأكاذيب.. كيف تحمي نفسك من عدوى فيروس كورونا

وأكد الملك عبد الله الثاني، على "ضرورة مواصلة إجراء فحوصات الكشف عن الفيروس وبما يضمن سلامة المواطنين.

وكان وزير الصحة الأردني سعد جابر، قد أكد أمس السبت، تسجيل 11 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا في المملكة، ليصبح عدد الحالات الكلي في المملكة 246 حالة، شفي منها 18 حالة.

وقال جابر خلال تصريح صحفي "سُجل في المملكة هذا اليوم 11 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا" وأضاف "وبالتالي عدد الحالات الكلي في المملكة 246 حالة، شفي منها 18 حالة".