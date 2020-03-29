اليمن.. القوات المشتركة تحبط محاولة تسلل للحوثيين وتكبدهم خسائر مباشرة

أعلنت القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة الشرعية، اليوم الأحد، إحباط محاولة تقدم لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، وتكبيدها خسائر في محافظة الحديدة غرب اليمن.

القاهرة- سبوتنيك. وأفاد المركز الإعلامي لألوية العمالقة العاملة ضمن قوام القوات المشتركة، بأن "الحوثيين دفعوا بالعشرات من عناصرهم من مدينة الحسينية لتنفيذ محاولات تسلل انتحارية صوب منطقة الجاح الإستراتيجية والتمركز في مواقع مستحدثة قرب خطوط التماس في مديرية بيت الفقية (جنوب شرقي الحديدة)".

وأضاف: "استبق الحوثيون محاولة التسلل الانتحارية بتمشيط ناري مكثف بالأسلحة الرشاشة وقذائف المدفعية صوب مواقع القوات المشتركة، وقرى المرازيق ومزارع النخيل".

وأكد "رصد وحدات الاستطلاع خلال الـ 48 ساعة الماضية وصول تعزيزات للحوثيين من جهة مزارع الحسينية وتمركزها داخل أنفاق مستحدثة شرق وشمال شرق الجاح الأمر الذي جعلها صيدا سهلا للقوات المشتركة فور بدء انتشارها".

ووفقاً للمركز، "دفنت مدفعية القوات المشتركة معظم تعزيزات الحوثيين داخل أنفاقهم ومخابئهم بـ 5 ضربات محكمة، واستهدفت بقصف مماثل، مخبأً يقع شمال شرقي الجاح لقيادة الحوثيين حقق إصابات مباشرة في صفوفهم".

وأشار إلى "أن هذه الصفعة المؤلمة هي الثالثة من نوعها للحوثيين خلال أسابيع جراء محاولاتهم اختراق في الجاح بمحاولات تسلل انتحارية".

من جهة ثانية، ذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين، أن امرأة قُتلت برصاص القوات المشتركة في منطقة الناصري بمديرية التحيتا جنوب الحديدة.

ونقلت القناة عن مصدر في غرفة عمليات ضباط الإرتباط، قوله، إن القوات المشتركة "نفذت 83 خرقاً في الحديدة خلال 24 الساعة الماضية".