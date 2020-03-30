وفاة أول فنان عربي بعد إصابته بفيروس "كورونا"

توفي الفنان الجزائري نور الدين زيدوني، مساء أمس الأحد، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، ليكون أول فنان عربي يلقى حتفه بهذا الوباء.

وذكر الفنان رياض بروال، في تصريحات مع موقع "إرم نيوز"، أن مواطنه الذي برع في تصميم عدة أعمال مسرحية جزائرية، مات بعد صراع مع المرض إثر إصابته بوباء كوفيد 19 منذ الثلاثاء الماضي".

وكانت لزيدوني عدة إسهامات مميزة في إنجاز تصاميم سينوغرافية لعشرات المسرحيات أبرزها "علي بابا الكبير"، وكان حاضرا في عدة لجان تحكيمية.

وأعلنت وزارة الصحة الجزائرية، مساء أمس السبت، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا بالجزائر إلى 511 حالة مؤكدة، بالإضافة إلى ارتفاع عدد الوفيات ليصل إلى 31 حالة وفاة.

يذكر أن فيروس كورونا المستجد منتشر في 36 ولاية جزائرية لحد الآن، وقد أعلنت السلطة إجراءات عديدة للحد من انتشار الفيروس، حيث وضعت ولاية البليدة (180 حالة) في حجر منزلي شامل لمدة عشر أيام قابلة للتجديد، فيما حُظر التجوال في عاصمة البلاد وتسعة ولايات أخرى من السابعة مساء إلى غاية السابعة صباحا.