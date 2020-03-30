"معا لإنقاذ الأرواح"... مسؤولة أممية تطالب بوقف إطلاق النار في السودان

دعت منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان، قِوِيْ يُبْ سُن، إلى وقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد، كخطوة لمكافحة تفشي جائحة وباء فيروس كورونا المستجد.

ووفقا لصحيفة "المشهد السوداني"، أكدت المنسقة أنه حان الوقت لوضع حد نهائي للنزاع المسلح، والتراجع عن الأعمال العدائية، والتركيز والتعاون لإنقاذ الأرواح.

وقالت المسؤولة الأممية في بيان صحفي، اليوم الإثنين: "دعونا لا ننسى أن الخدمات الصحية في المناطق المتأثرة بالنزاع قد تضررت بشدة، لذلك من الأھمیة إنشاء ممرات للمساعدات المنقذة للحیاة وفتح نوافذ ثمينة للدبلوماسیة والسلام النهائي".

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وكان الأمین العام للأمم المتحدة أنطونیو غوتیریش، قد دعا مؤخرا إلى وقف عالمي لإطلاق النار، حيث یواجه العالم وباء كورونا.

أعلنت السلطات الصحية في السودان، فجر اليوم الاثنين، عن تسجيل ثاني حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).

وكانت وزارة الصحة الاتحادية السودانية قد أعلنت، أمس الأحد، ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 6 حالات، في وقت أعلن وزير الإعلام السوداني تعديل موعد ساعات حظر التجول المفروض في البلاد في إطار خطة الحكومة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، "جائحة"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.