"غدر وخيانة"... مفتي السعودية يعلق على عمليات "أنصار الله" ضد المملكة

وصف الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، رئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة، عمليات جماعة "أنصار الله" ضد السعودية بأنها "عدوان غاشم وغدر وخيانة".

وندد المفتي بإطلاق "أنصار الله" الصواريخ البالستية باتجاه المملكة، وأكد أنه "في حين أن دول العالم في استنفار لمواجهة وباء مرض كورونا الذي قضى على الآلاف من الأشخاص في مختلف دول العالم"، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.

وتابع آل الشيخ: "لقد ترأس الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القمة الاستثنائية الافتراضية لقادة مجموعة العشرين لبحث سبل تنسيق الجهود العالمية لمكافحة جائحة كورونا، والحد من تأثيرها الإنساني والاقتصادي، وقد نتج عن اجتماع القمة عدة قرارات تعود بالخير والنفع على الجميع، مما يؤكد حرص واهتمام قادة هذه البلاد لدعم جميع القضايا الإقليمية والدولية في مختلف الأصعدة الإنسانية والاقتصادية والصحية وغيرها من المجالات".

وقال المفتي إن "إطلاق الصواريخ البالستية من قبل المليشيات الحوثية الإرهابية باتجاه المملكة هو في الحقيقة استهداف للمدنيين".

لافتا إلى أن "استهداف لوحدة وتضامن دول العالم لمواجهة فيروس كورونا، مما يؤكد على فساد نفوسهم، وخبث طويتهم، ونقضهم للعهود والمواثيق".

ونفذ التحالف العربي، اليوم الإثنين، 19 غارة جوية على العاصمة صنعاء استهدفت معسكرات الكلية الحربية والصواريخ وقاعدة الديلمي الجوية والصيانة العسكرية ولواءي الحفا والنهدين وموقع تبة التلفزيون.

وأعلن التحالف العربي، بقيادة السعودية، في بيان بوقت سابق من اليوم، تنفيذ عملية عسكرية نوعية لتدمير أهداف عسكرية مشروعة تتبع لجماعة أنصار الله، في العاصمة اليمنية صنعاء.

وقال التحالف "العملية العسكرية هدفها تدمير التهديد الباليستي للحوثيين والقدرات النوعية والتي تهدد حياة المدنيين"، مشدداً على "الاستمرار باتخاذ الإجراءات والوسائل الحازمة والصارمة ضد انتهاكات المليشيات المتعمدة باستهداف المدنيين".

ومن جانبها أصدرت وزارة الصحة العامة والسكان، في حكومة صنعاء، اليوم الاثنين، بيانا أدانت فيه الغارات التي شنها "التحالف العربي" على العاصمة، مشيرة إلى أن الغارات استهدفت منشآت صحية خاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وجاء في البيان "قام طيران تحالف العدوان السعودي الأمريكي في يومنا هذا الاثنين 30 مارس 2020 بعدد من الغارات على منطقة الصليف بمحافظة الحديدة، مستهدفة أهدافا مدنية قريبة جدا من الحجر الصحي الخاص بالإجراءات الصحية لمكافحة فيروس كورونا، مما أدى إلى تدمير أجزاء منه".

وتابع "إننا في وزارة الصحة العامة والسكان لندين ونستنكر بأشد العبارات هذه العملية الإجرامية والتي قام بها تحالف العدوان، متعمدا بذلك تقويض كل الجهود التي تبذلها وزارة الصحة وجميع السلطات في الدولة لمكافحة فيروس كورونا والهادفة الى تهيئة الوضع لدخول الفيروس وانتشاره في اليمن عبر تدمير هذه المنشئات الهامة جدا في منع دخول وانتشار المرض