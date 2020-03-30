وزير النقل المصري: السيسي أكد أن أمن المواطن أهم من المال

قال وزير النقل المصري، الفريق كامل الوزير، إن لديه توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن أمن المواطن أهم من المال والمكسب وأى شيء.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة المحور، "تنفيذا لتوجيها الرئيس السيسي؛ وفرنا أتوبيسات لنقل المواطنين خلال الحظر مجاناً لأقرب ميادين فى منازلهم".

وأكد الوزير أن "مصر تستحق كل الجهد لرد الجميل لها، وليست وزارة النقل فقط"، مشددا على أنهم يعملون فى قطاعات مهمة بالوزارة هي المترو والقطارات والموانئ، بحسب موقع "بوابة الأهرام".

ولفت الوزير إلى أنه "من المفترض أننا لو ننقل مليون مواطن فى ظل العزل يقل العدد أقل من ذلك ولكن هذا لم يحدث، ولذلك أطالب المواطنين بالمكث فى المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى".

وأشار الوزير إلى وصول 20 جرارا جديدا من أمريكا إلى ميناء الإسكندرية، وسيتم نقلها للقاهرة وإدخالها الخدمة للتخفيف وانتظام السكك الحديدية لكى يكون هناك مرفق على أعلى مستوى من العمل.

وعن الازدحام فى المترو، قال الوزير، "إنه يعترف بوجود زحام فى أول أيام الحظر، مؤكدا، لدينا 3 ملايين ننقلهم على مدار اليوم الكامل، لكن هذا العدد حقق زحاما كبيرا خلال ساعتين فقط، وهو ما صوره النشطاء ونشروه على السوشيال ميديا"، مشددا في الوقت ذاته أن "الأمور تحت السيطرة الآن، وأنه اطمأن بنفسه مع وصول آخر راكب فى المترو".

وأكد الوزير على أنه "تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية بغسل المتروهات والمحطات وتطهيرها وتعقيمها، كما أنه تم توزيع نحو 8 آلاف ماسك وكمامة، وكذلك 15 ألف آخرين تمت إضافتها، على كل العاملين لحمايتهم".