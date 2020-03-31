إطلاق أول ممر للتعقيم الذاتي في دبي... صور

أطلقت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف أول ممر للتعقيم الذاتي لوقاية وحماية المسعفين والمخالطين لهم من مختلف الفيروسات، وعلى رأسها فيروس كورونا المستجد، والتي قد تعلق في الملابس.

ووفقا لما نشرته صحيفة "البيان" الإماراتية، قال خليفة الدراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف: "تنفيذا لتوجيهات محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي بالحفاظ على سلامة المجتمع وحماية العاملين في الميدان الصحي من أطباء وممرضين ومسعفين وإداريين وفنيين، فكرنا في تطوير ممر للتعقيم الذاتي بأسلوب مبتكر يطبق لأول مرة في الدولة".

وأضاف "يوفر الممر آلية تعقيم ملابس المسعفين وأحذيتهم فور انتهائهم من العمل الميداني، كإجراء احترازي مضاعف يحمي طواقم المسعفين ويبعث في نفوسهم الطمأنينة لمواصلة عملهم بشكل آمن".

وأكد الدراي أن مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف ومن خلال أعمالها اليومية وتعاملاتها في الميدان تعمل وبشكل مستمر على تطوير أفكار جديدة تلبي احتياجات العمل الميداني، وتبحث مع شركائها طريقة تطبيقها في الواقع توفيرا للوقت والجهد وتحقيقا لأهدافها الاستراتيجية.

ويعمل الممر من خلال رش رذاذ مواد طبية معقمة من خلال رشاشات مثبتة في مختلف الجهات ويعقم ملابس الفرد في فترة لا تتجاوز 20 ثانية.

ويحتوي الممر على مجسات تستشعر الحركة، وتقوم بتشغيل الرشاشات وأضواء ممر التعقيم في حالة مرور أحد المسعفين من خلاله، وذلك ترشيدا للاستهلاك وحفاظاً على البيئة.

ويتضمن ممر التعقيم الذاتي جهاز تعقيم لليدين حيث يتركز وجود الجراثيم والفيروسات خلال التعامل المباشر مع الأسطح المختلفة.