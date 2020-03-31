السعودية... الكشف عن أكثر مدينة سجلت إصابات كورونا اليوم

أعلنت المملكة العربية السعودية عن توزيع حالات كورونا التي تم الإعلان عنها في المملكة اليوم الثلاثاء.

ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة في السعودية، توزيع الإصابات التي تم الإعلان عنها اليوم، التي جاء فيها أن 108 حالات تم رصدها في 15 مدينة سعودية.

#الصحة تعلن عن تسجيل (110) حالة إصابة جديدة بفيروس #كورونا الجديد (كوفيد19)، وتسجيل حالتي وفاة لمقيمين في المدينة المنورة رحمهم الله، وتسجيل (50) حالة تعافي ليصبح مجموع الحالات المتعافية (165) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/7EumboT4xM — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) March 31, 2020

​وبحسب الإحصائية، جاءت العاصمة السعودية الرياض على رأس قائمة المدن التي سجل فيها إصابات بكورونا، إذ تم تسجيل فيها 33 حالة، وفي المرتبة الثانية جاءت مدينة جدة التي تم تسجيل 29 حالة بها، في المرتبة الثالثة جاءت مدينة مكة التي تم تسجيل 20 حالة بها.

وأشارت الإحصائية إلى أن مدينة القطيف سجلت 7 حالات، بينما سجلت مدينة الخبر 4 حالات فقط، وفي مدينة المدينة المنورة تم تسجيل 3 حالات، وكذلك تم تسجيل 3 حالات أخرى في مدينة الدمام.

ولفتت الإحصائية إلى أنه تم تسجيل حالتي إصابة في مدينة الهفوف، ومثلهما في مدينة جيزان، وأيضا حالتين في مدينة الظهران.

وأشارت الإحصائية إلى أنه تم تسجيل حالة واحدة في كل من مدينة أبها، ومدينة خميس مشيط، ودينة الخفجي، ومدينة رأس تنورة وومدينة البدائع.

وبذلك يكون إجمالي عدد الحالات التي تم تسجيلها اليوم في المملكة، 108 حالة، ليرتفع إجمالي المصابين في المملكة إلى 1563 حالة حتى الآن.

وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور محمد العبد العالي، اليوم إنه تم تسجيل 50 حالة شفاء جديدة، ليرتفع عدد المتعافين إلى 165 حالة.

وأشار إلى "تسجيل حالتي وفاة جديدة ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 10 حالات".