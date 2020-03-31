صورة لـ"قطار أمريكي مكتوب عليه كوفيد 19" تضلل الآلاف على مواقع التواصل

انتشرت صورة تظهر قطارا أمريكيا كتب عليه "Covid-19" على مواقع التواصل الاجتماعي، في إشارة إلى نظرية مؤامرة تقول إن فيروس كورونا المستجدّ مصنّع في الولايات المتّحدة.

وجاء في النصّ المرافق للصورة "انشروا تلك الفضيحة الأمريكية. شوهد هذا القطار في ولاية تكساس في شهر سبتمبر 2019 يحمل اسم كورونا والرقم 19. إنها أمريكا التي لعبت بالعالم هذا القطار يحمل المواد البيولوجيّة التي استخدمت في تصنيع الفيروس. كل شيء انكشف يا ترامب".

ولكنّ الصورة التي يتداولها الآلاف مركّبة والشركة المشغّلة للقطار استنكرت هذا التلاعب، بحسب ما توصل إليه فريق تقصي صحة الأخبار في وكالة فراني برس.

وتظهر في الصورة دائرة حمراء حول Covid-19 (رقم 1) وتبدو أسفلها كتابة غير واضحة بأحرف صغيرة (رقم 2)، وإلى اليسار كتابة GATX (رقم 3).

وأرشد البحث عن هذه الأحرف إلى الموقع الإلكترونيّ لشركة أمريكيّة في شيكاغو باسم GATX تؤجّرعربات لسكك الحديد. وخلال تصفّح الموقع يمكن العثور على الطراز نفسه من العربات السوداء المستخدمة في المنشور المضلل.

وكما أشار موقع Snopes الأمريكيّ للتدقيق في صحّة الأخبار، لا تتوافق عبارة Covid-19 مع نظام تسجيل العربات الأمريكية.