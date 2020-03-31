الجزائر تعلن تأجيل ألعاب البحر الأبيض المتوسط بسبب فيروس كورونا

أعلن وزير الشباب والرياضة الجزائري، سيد علي خالدي، تأجيل ألعاب البحر المتوسط، التي كان من المقرر إجراؤها في وهران عام 2021، إلى 2022.

ووفقا لوسائل إعلام جزائرية، فإن بيان صحفي للوزراة، أكد أن الحكومة الجزائرية اتخذت هذا القرار بمعية اللجنة الأولمبية لألعاب البحر المتوسط بعد التشاور والتقييم الشامل للظرف الدولي الراهن الذي يشهد انتشار غير مسبوق لفيروس كورونا.

🔵🔵وزير الشباب والرياضة: "تأجيل الألعاب المتوسطية بوهران إلى سنة 2021 بسبب وباء #كورونا" pic.twitter.com/QoWQDh5hoG — Ennahar Tv النهار (@ennaharonline) March 31, 2020

كما أكدت الوزارة في البيان أن الهدف المشترك من هذا التأجيل يتمثل في تمكين الجزائر عامة ومدينة وهران خاصة، من تقديم طبعة متألقة لألعاب البحر المتوسط في سنة 2022.

في غضون ذلك، كشف الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، البروفيسور جمال فورار، اليوم الثلاثاء، تسجيل 132 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الجزائر ليرتفع العدد الإجمالي إلى 716 حالة مؤكدة، فيما تم تسجيل تسع وفيات جديدة ليرتفع العدد إلى 44 حالة وفاة.