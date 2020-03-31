الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في سماء حمص وسط البلاد

أفاد مصدر أمني لـ "سبوتنيك": عن قيام مضادات الدفاع الجوي بإسقاط عددا من الأهداف المعادية في سماء مدينة حمص ومحيطها.

قال مصدر أمني سوري رفيع المستوى في تصريح خاص لـ "سبوتنيك": "صواريخ أطلقتها طائرات إسرائيلية من فوق أراضي الجمهورية اللبنانية محاولة استهداف أحد مواقعنا العسكرية في ريف حمص الشرقي وتم تدمير معظمها قبل وصولها إلى هدفها".

وأضاف المصدر: "العدوان الإسرائيلي تم على أحد المقار العسكرية بريف حمص تم على موجتين الأولى بـ 8 صواريخ والثانية بـ 4 صواريخ ويجري العمل حاليا على حصر الأضرار".