مجلس الوزراء السعودي يعقد اجتماعا عبر الشبكة الافتراضية... والملك يشكر الجميع

وبحسب بيان مجلس الوزراء الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس" عقد الاجتماع بناء على الأمر الملكي الذي ينص على أنه "يجوز في الحالات الاستثنائية التي يقدرها رئيس مجلس الوزراء عرض الموضوعات التي يختص بها المجلس بطريق التمرير".

وأشار البيان إلى أن المجلس استعرض، عبر الشبكة الافتراضية، الأوامر والتوجيهات الملكية الصادرة بشأن الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وما اتخذته أجهزة الدولة بمختلف قطاعاتها من قرارات وإجراءات احترازية لتنفيذها، وما بذل من جهود فعالة لحماية صحة وسلامة المواطنين في الداخل والخارج والمقيمين على أراضيها.

وأكد المجلس، في بيانه، على قدرة المملكة على التعامل مع هذه الجائحة وتداعياتها والحد من آثارها على المجتمع والاقتصاد الوطني، بما تبذله من جهود وتوفره من إمكانات بشرية ومالية وصحية.

وثمن المجلس ما اتخذته الدولة في شأن توفير الموارد المالية الإضافية والدعم اللازم بما يضمن استمرارية العمل في القطاع الحكومي، لتقديم جميع الخدمات للمواطنين والمقيمين، ويكفل دعم القطاع الخاص وتحفيز الأنشطة الاقتصادية.

وأشاد المجلس بما تم اتخاذه من إجراءات لضمان وفرة الإمداد من المواد الغذائية والدوائية.

من جانبه شكر العاهل السعودي جميع أجهزة الدولة والقطاع الخاص والعاملين فيها، ولجميع الطواقم الطبية ورجال الأمن والجهات المساندة، والمتطوعين على ما يقدمونه من تضحيات وما بذلوه من جهود وتفانٍ.

وكذلك أكد الملك تقديره للمواطنين والمقيمين على تجاوبهم والتزامهم بما صدر من تعليمات وإرشادات، متمنيا أن تسهم تلك الجهود في رفع الوباء.