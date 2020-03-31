الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 119

ارتفع عدد المصابين الفلسطينيين بفيروس كورونا إلى 119 إصابة بعد تسجيل إصابتين جديدتين الليلة في قطاع غزة.

رام الله- سبوتنيك. وأعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة عن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا من بين المحجورين العائدين إلى قطاع غزة عبر معبر رفح وحيث ان حالتيهما مستقرة ومطمئنة، بحسب وكالة أنباء "معا" الفلسطينية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم في وقت سابق من مساء اليوم: "هناك 522 عينة قيد الفحص في المختبر المركزي بمدينة رام الله، وفي مختبر بيت لحم، وستعلن نتائجها حال ظهورها".

وأضاف ملحم خلال الإيجاز المسائي حول فيروس "كورونا"، اليوم الثلاثاء، أنه تم أخذ عينات للفحص من جميع العائدين من الأردن، وهم الآن متواجدون في الاستراحة على معبر الكرامة، وستظهر نتائجها خلال ساعات، ومن تثبت إصابته سيحول إلى مراكز الحجر الصحي إما في أريحا أو كل في محافظته، وغير المصاب يحول للحجر المنزلي لمدة 14 يوما، مشيرا إلى أن العينات أخذت بسلاسة ولا يوجد أعراض على العائدين.

وتابع: "بالنسبة للحجر المنزلي، نحن نراهن على وعي المواطنين، وهناك تطبيقات فنية سيتم العمل عليها للتأكد من وجود الأشخاص المحجورين في منازلهم، حتى لا يساعدوا في انتشار "الفيروس".

وقال ملحم: "مرة أخرى نشكر الأردن، ملكا وحكومة وشعبا، على كرم الضيافة، وهذا الإجراء تم بشكل استثنائي من خلال اتصال بين الرئيس محمود عباس وأخيه الملك عبد الله، فأمضى العائدون فترة حضانة الفيروس في فنادق البحر الميت، وهم يشكرون الحكومة الأردنية على الرعاية التي قدمت لهم".