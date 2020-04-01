صحيفة تكشف عن عدد المغتربين اللبنانيين الراغبين بالعودة إلى لبنان

كشفت صحيفة عربية، اليوم الأربعاء، تفاصيل قضية استعداد المغتربين والطلاب اللبنانيين العودة إلى لبنان من الخارج، وذلك بسبب مخاوف إصابة هؤلاء بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت صحيفة " الأنباء" الكويتية إلى أن قضية المغتربين و​الطلاب​ الدارسين في الخارج كانت محور جلسة مجلس الوزراء أمس الثلاثاء في بيروت، حيث قدر وزير الخارجية اللبنانية، ​ناصيف حتي،​ أن ما يزيد على 20 ألفا سجلوا أسماءهم للعودة، وهم بين مغترب وطالب.

وقال وزير الخارجية أنه يتولى التنسيق مع السفارات لتأمين العودة الآمنة لهم، كاشفا عن تحضير أطقم طبية لبنانية لمرافقة الطائرات وفحص العائدين قبل الصعود إلى الطائرة وبعد نزولهم ب​المطار​ وصولا إلى المحجر الذي على كل منهم تمضية أسبوعين فيه.

وبحسب الصحيفة الكويتية، فإن نحو 12 ألفا من أصل طالبي العودة هم من مغتربي ​أفريقيا،​ مقابل ألف طلب من ​الدول العربية​ الخليجية، والباقون من الدول الأوروبية.