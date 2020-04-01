فلسطين تسجل 15 إصابة جديدة بكورونا

قال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، اليوم الأربعاء، إنه تم تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد.

وأوضح ملحم أن الإصابات الجديدة "لعمال عادوا من مكان عملهم في مستوطنة عطروت في القدس المحتلة"، وذلك بحسب وكالة "وفا" الفلسطينية.

وبتسجيل الإصابات الـ15 الجديدة يرتفع العدد الإجمالي في فلسطين إلى 134 إصابة، تماثلت منهما 18 للشفاء، وسجلت حالة وفاة واحدة.