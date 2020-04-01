حكومة الوفاق الليبية تعلن إسقاط طائرة إماراتية مسيرة

أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية، المعترف بها دوليا، اليوم الأربعاء، عن إسقاط طائرة إماراتية مسيرة، جنوب منطقة "العجيلات" غربي البلاد.

وقال الناطق باسم قوات الوفاق، محمد قنونو، في بيان نشره المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" العسكرية عبر فيسبوك، إن "الدفاعات الجوية لقوات حكومة الوفاق نجحت في إسقاط طائرة إماراتية مسيرة جنوب العجيلات، دون تفاصيل إضافية".

وتعاني ليبيا انقساما حادا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، وبين الغرب حيث المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، برئاسة فايز السراج، وهي الحكومة المعترف بها دوليا إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان.