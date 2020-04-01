محمد بن زايد يؤكد دعم بلاده لأي تحرك دولي جماعي لمواجهة كورونا

أعرب محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، عن دعم بلاده لأي تحرك دولي جماعي لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ونقلت صحيفة "الوطن"، مساء اليوم الأربعاء، عن محمد بن زايد أن الإمارات داعمة لكل تحرك دولي جماعي في هذا الشأن، وموقفها منذ ظهور الفيروس هو التضامن وتنسيق الجهود مع مختلف دول العالم في التعامل معه.

جاءت تصريحات ابن زايد خلال اتصال هاتفي تلقاه من بويكو بوريسوف رئيس وزراء جمهورية بلغاريا، ناقش خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين والعمل على تطويرها ودفعها إلى الأمام على المستويات كافة، إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأوضحت الصحيفة أن الجانبين ناقشا تعامل الإمارات وبلغاريا مع أزمة فيروس كورونا والإجراءات التي يتخذها البلدان في هذا الشأن، في وقت أكدا أهمية تنسيق التعاون المشترك للتصدي للفيروس ومعالجة آثاره.

وشدد محمد بن زايد خلال الاتصال الهاتفي على أهمية تعزيز استجابة دولية منسقة وفاعلة في التعامل مع كورونا والسيطرة على تداعياته السلبية.

من جانبه، أوضح رئيس الوزراء البلغاري حرص بلاده على التنسيق والتعاون مع الإمارات، في ظل الظروف الصعبة الناتجة عن فيروس كورونا على المستويين الإقليمي والعالمي.

وعبر بويكو بوريسوف عن تقديره لما تبديه الإمارات من تضامن إنساني كبير مع الدول المختلفة في العالم في مواجهة الفيروس، متمنيا للإمارات وشعبها السلامة من كل مكروه.

عالميًا، تجاوزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 850 ألف إصابة، و42 ألف حالة وفاة، فيما اقترب عدد المتعافين من 180 ألفًا.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف فبراير/ شباط، فإن مرض "كوفيد 19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وبلغت الإصابات 190 ألفا في الولايات المتحدة و105 آلاف في إيطاليا و102 ألف في إسبانيا، إلى جانب الآلاف في نحو 190 دولة ومنطقة أخرى.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا "جائحة"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.