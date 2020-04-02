السودان يبدأ اختبارات تصنيع أجهزة التنفس الاصطناعية محليا

أكد مسؤول رفيع بهيئة التصنيع الحربي السودانية، عن الشروع بتصنيع أجهزة التنفس الاصطناعية محلياً، لمجابهة احتمالات انتشار فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19" في البلاد.

الخرطوم - سبوتنيك. وقال مصدر رفيع بهيئة التصنيع الحربي، التابعة لرئاسة الجمهورية، اليوم الخميس، في تصريح، لوكالة "سبوتنيك"، إن" التصنيع الحربي الحكومي قام بصناعة 3 نماذج لأجهزة التنفس قامت هيئة التصنيع الحربي بصناعتها وهي تنتج الأوكسجين للاستعمال الشخصي في ظروف الطوارئ، لتساعد في عملية التنفس الصناعي للمرضى في الأوقات الحرجة".

وأوضح المسؤول: "النوع الأول، تم صناعته من مواد أغلبها محلية، وهي فكرة لمبادرة تصنيع أجهزة تنفس بالأوكسجين الصناعي والمبادرة تهدف إلى تصنيع جهاز بسيط جدا من خلال أجزاء بسيطة ويمكن أن يعمل بالطاقة الشمسية والكهرباء المباشرة والطاقة الكهربائية المخزنة بالبطارية في المناطق البعيدة عن تركيز السكان والمستشفيات".

وأضاف المسؤول: "النوع الثاني تم صناعته، وهو جهاز تنفس بمكونات إلكترونية بسيطة مكون من شاشة بيانات وجهاز إلكتروني ومحرك كهربائي صغير لتحريك الأوكسجين وهذا يسهل نقلة لسهولة وزنه ويحتاج إلى تيار كهربائي في حدود 9 فولت".

أما الجهاز الأخير، فهو عبارة عن جهاز إلكتروني يعتمد على الخلفية العملية الصناعية لمنظومة الصناعات الدفاعية في إنتاج الأجهزة الإلكترونية التجارية منها المعدات المنزلية، ويتكون من شاشة بيانات يقاوم الهيدوليرك الملحق به والاستفادة من تكنولوجيا (ميمات ترونك)، ويعمل بدوائر كهربائية بسيطة ويسهل تشغيله وينتج الأوكسجين للمريض بوحدة عالية ومكونات الجسم لهذا الجهاز به مواد بلاستيكية وسيلكون والمطاط الصناعية".

وأكد المسؤول أن الأجهزة ستكون جاهزة للاستعمال المحلي بعد التأكد من مطابقتها للمعايير من قبل لجنة التحكيم لضبط الجودة، مضيفاً "مستقبلاً سيكون ممكناً التصدير في حال بناء خط إنتاج ثابت".

وبحسب السلطات السودانية، يوجد في البلاد 7 إصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، فيما أعلنت وزارة الصحة وفاة اثنين من المصابين في وقت سابق.