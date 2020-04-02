مصدر سوري: قتلى وجرحى بقصف صاروخي للميليشات "التركمانية"على ريف الحسكة

رغم كل مساعي التهدئة ووقف إطلاق النار، واصلت الميلشيات "التركمانية السورية المسلحة"، قصفها الصاروخي خلال الـ48 الساعة الماضية على القرى والبلدات الآمنة الخاضعة لسيطرة الجيش العربي السوري بريف الحسكة.

وقال مصدر ميداني في الجيش العربي السوري لوكالة "سبوتنيك" بأن "ضابطاً وجندياً استشهدا وأصيب خمسة آخرون بقصف مدفعي وصاروخي لمرتزقة الفصائل (التركمانية) من قرية العريشة، استهدف حاجزا تابعا للجيش السوري في قرية العبوش بريف بلدة أبو راسين شمالي غربي الحسكة".

وتابع المصدر بأن "أحد الصواريخ أصاب حاجر الجيش بشكل مباشر، فيما أصيب 3 مدنيين أحدهم جراحه خطيرة بالقصف الصاروخي الذي نفذته الفصائل (التركمانية) على قرى العبوش وباب الخير وخربة الشعير والربيعات وقبر صغير والشيخ علي والقاسمية والمحمودية شمال غرب بلدة تل تمر شمال غربي الحسكة حيث أصيب ثلاثة مدنيين بجروح متفاوتة بينهم امرأة ووقوع أضرار في منازل الأهالي وممتلكاتهم".

وفي السياق، أفاد مراسل "سبوتنيك" بمحافظة الحسكة بأن دورية مشتركة للشرطة العسكرية الروسية والجيش التركي نفذت جولة في قرى الدرباسية وأبو راسين شمال غربي محافظة الحسكة اليوم الخميس 2 نيسان/ ابريل، كانت قد انطلقت من قرية شيركة غربي الدرباسية 13 كم على الحدود السورية التركية.

وتابع المراسل، شاركت في الدورية 4 مدرعات من كلا الجانبين، ترافقهما طائرتي هليكوبتر تابعتين للجيش الروسي حيث جالت الدورية على عدد من قرى ريف مدينة الدرباسية وبلدة أبو راسين شمال غربي الحسكة.