الحكومة التونسية قد تضطر لفرض ضرائب استثنائية على الشركات بسبب كورونا

قال رئيس وزراء تونس، إلياس الفخفاخ، اليوم الخميس، إن الحكومة التونسية قد تضطر لفرض ضرائب استثنائية على الشركات ما لم تجد تمويلا كافيا لمكافحة أزمة فيروس "كورونا" المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19).

وأضاف الفخفاخ في حوار مع التلفزيون الرسمي أن الحكومة تحتاج ما لا يقل عن مليار دولار تمويلا داخليا وخارجيا لمواجهة تداعيات أزمة "كورونا"، داعيا الشركات الى دعم جهود الدولة في هذا الصدد، بحسب وكالة رويترز.

وأعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم الخميس، عن تسجيل 33 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليصل العدد الإجمالي للمصابين في تونس إلى 455 حالة.

وأفاد بيان لوزارة الصحة التونسية بأنه تم اكتشاف الإصابات بعد إجراء 674 تحليلا مخبريا. وأضاف البيان أنه تم تسجيل 14 حالة وفاة جراء الفيروس، وإخضاع 18882 شخصا إلى الحجر الصحي، بحسب وكالة تونس أفريقيا للأنباء.

تسجيل 33 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع عدد الاصابات في تونس الى 455 حالة اصابة مؤكدة الى غاية 1 افريل 2020 (وزارة الصحة). #وكالة_وات — Agence Tunis-Afrique-Presse (@AgenceTAP) April 2, 2020

​وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس "كورونا" الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباء عالميا، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة عبر الحدود الدولية.

وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي كانت تحتل المركز الأول عالميا بأكثر من 81 ألف إصابة، حتى تجاوزتها الولايات المتحدة الأمريكية، التي أصبح عدد المصابين فيها أكثر من 215 ألف مصاب وأكثر من 5100 حالة وفاة، تليها إيطاليا، في المرتبة الثانية بأكثر من 110 آلاف إصابة، وأكثر من 13 ألف حالة وفاة، وفقا لإحصائيات -اليوم الخميس.