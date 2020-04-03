الحكومة المصرية توضح حقيقة انتكاس المتعافين من كورونا وحرق الجثث

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، اليوم الجمعة، بيانا أوضح فيه حقيقة عدة شائعات بشأن تفشي وباء كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد – 19).

وأفاد المركز الإعلامي، في بيان نقله موقع "مصراوي"، بأنه لم يتم تسجيل أي حالة انتكاسة للمتعافين من فيروس كورونا بمصر، وكافة الحالات التي تماثلت للشفاء لا يمكن أن تكون مصدرا للعدوى.

وكشف أنه لا يتم حرق جثامين ضحايا فيروس كورونا، مضيفاً أن جميع المتوفين جراء الإصابة بالفيروس يتم دفنهم مع اتخاذ كافة الإجراءات والاحتياطات اللازمة لمنع انتشار الفيروس.

ونفى المركز ما تردد من أن منظمة الصحة العالمية أنهت عملها في مصر بزعم انتهاء الأزمة، مؤكدا أن المنظمة مستمرة في تقديم الدعم للحكومة في التصدي لفيروس كورونا، مشيدة بجهود مصر لمنع انتشار الفيروس والسيطرة عليه.

وأوضح أنه لا صحة لاستخدام وزارة الصحة لقاحي "الدرن والحصبة" للوقاية من فيروس كورونا، ولا يوجد لقاح معترف به دولياً للوقاية من الإصابة بالفيروس حتى الآن، مضيفا أنه لا صحة لعزل أي محافظة في الجمهورية كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأشار إلى أنه لا صحة لوجود عجز في المستلزمات الطبية في مستشفيات الحميات والصدر، حيث تتوفر تلك المستلزمات بشكل طبيعي بكافة المستشفيات بما فيها مستشفيات العزل الصحي، مع كامل جاهزيتها لتقديم الخدمات الطبية اللازمة للمواطنين.

كما نفى تحويل قاعات المؤتمرات إلى مستشفيات ميدانية لاستقبال المرضى، موضحاً أن المستشفيات الحكومية كافية ومجهزة لاستقبال كافة الحالات وتقديم الخدمات الطبية لهم على مدار اليوم.

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه لا صحة لما تردد عن عدم متابعة وزارة الصحة العائدين من الخارج، وأنه يتم متابعة كافة العائدين من الخارج ومخالطيهم بشكل فردي دقيق، وذلك لاكتشاف أي حالة مشتبه بإصابتها، واتخاذ كافة الإجراءات الطبية اللازمة بشأنها.

وكانت وزارة الصحة والسكان المصرية قد أعلنت، أمس الخميس، عن خروج 22 حالة من المصابين بفيروس "كورونا" المستجد من مستشفى العزل، بينهم ألماني الجنسية و21 مصريا، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 201 حالة حتى اليوم.

و أوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 86 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 6 حالات جميعهم مصريين.