لبنان يفتح خطوطه الجوية أمام اللبنانيين الراغبين بالعودة بدءا من الأحد المقبل

أعلنت شركة الخطوط الجوية اللبنانية "ميدل إيست" أنه بدءا من يوم الأحد المقبل، 5 نيسان/أبريل، سوف تقوم، بناء على طلب الحكومة اللبنانية، بتسيير رحلات متتالية لإجلاء المغتربين والرعايا اللبنانيين المتواجدين في الخارج وفقا للشروط الموضوعة من قبل السلطات اللبنانية المختصة.

وأضافت الشركة أنها ستعمل على نشر جداول رحلاتها فور الحصول على الأذونات المطلوبة من الدول التي سيتم السفر منها.

وطلبت الشركة من الراغبين بالعودة إلى لبنان والمدرجة أسماؤهم على اللوائح المعدة من قبل ​السفارات اللبنانية في الخارج، مراجعة مكاتب طيران الشرق الأوسط في الدول التي سيتم السفر منها لحجز وإصدار بطاقاتهم، مع التذكير بإلزامية تعبئة النموذج الطبي المطلوب (مرفق ربطا) كشرط للصعود إلى الطائرة وإرساله عبر البريد الإلكتروني إلى ​وزارة الصحة​ اللبنانية.

هذا وأعلنت ​وزارة الصحة اللبنانية، يوم أمس الخميس، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في لبنان إلى 494 حالة بعد الكشف عن 15 حالة جديدة.