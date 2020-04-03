الصحة الإماراتية تعلن شفاء 12 مصابا وتسجيل 240 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الجمعة، شفاء 12 مصابا بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 108.

ووفقا لصحيفة "البيان" الإماراتية، فإن وزراة الصحة أعلنت تسجيل 240 حالة إصابة جديدة كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الحالات التي تم تشخيصها 1264 حالة.

وأشارت الوزراة إلى أن الحالات الجديدة تعود لجنسيات مختلفة وجميعها مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وأرجعت الوزارة زيادة عدد الإصابات إلى عدم التزام المصابين بالإجراءات الوقائية والاحترازية، بالإضافة إلى حالات مرتبطة بالسفر إلى الخارج.

كما أعلنت الوزارة تسجيل حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" لمصاب من الجنسية الآسيوية يبلغ من العمر 51 عاما، يعاني من مرض مزمن وفشل كلوي وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 9.