الحوثي: لم يصلنا الرد حول كشوف الأسرى ونأمل في وصوله غدا

أعلن محمد علي الحوثي، القيادي في جماعة "أنصار الله" في اليمن، أن الجماعة لم يصلها الرد حول كشوف الأسرى، معربا عن أمله في أن يصل الرد غدا.

ونشر الحوثي تغريدة قال فيها "لم يصلنا رد، اليوم الجمعة، عن القبول بإطلاق الأسرى المتفق عليهم حسب الكشوفات المقدمة من الجانبين تحت رعاية الأمم المتحدة في اجتماع الأردن، ونأمل الرد غدا السبت إن شاء الله".

لو كان رسول الله محمد بين ظهراني العرب والمسلمين اليوم لأرسل جيشه إلى فلسطين وليس إلى اليمن

و لفتح #القدس لا #صنعاء

أفيقوا أيها العرب من تيهكم

فهاهي أمريكا تعلن #صفقة_الهوان بأموالكم ويقدمها حكامكم وهم صاغرون

ولو قدم للمجاهدين في فلسطين 5 مليار بدلا عن الخمسين لحرروا فلسطين — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) January 29, 2020

​وتابع "كما نأمل أن يتم إطلاق بقية الأسرى التي سبق للمملكة إعلان إطلاقهم، فقد أفرج عن 170 تقريبا فقط ونحمل العدوان الأمريكي مسؤلية ذلك".