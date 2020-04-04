عمان تسجل 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع الإجمالي إلى 277 حالة

وكنبت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها عبر تويتر: "تعلن وزارة الصحة عن تسجيل 25 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد-19) وبذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة 277 حالة منهم واحدة وفاة".

إحدى وستين (٦١) حالة قد تماثلت للشفاء.

تسجيل (٢٥) خمس وعشرين حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا #كوفيد١٩ وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في #السلطنة (٢٧٧) مائتين وسبع وسبعين حالة وعدد الوفيات واحدة (١)#عمان_تواجه_كورونا #كوفيد١٩ #خليك_في_البيت pic.twitter.com/WF31AzdSIk — وزارة الصحة - عُمان (@OmaniMOH) April 4, 2020

وأضافت "تود الوزارة التأكيد عن تماثل 61 حالة للشفاء".

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.

وتجاوزت عالميا عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، المليون و118 ألف إصابة، ونحو 60 ألف حالة وفاة، فيما تخطى عدد المتعافين 229 ألفا.