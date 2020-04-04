إعلام جماعة "أنصار الله": مقتل أسرة يمنية بقصف سعودي غرب محافظة صعدة الحدودية

أعلنت جماعة أنصار الله "الحوثيين"، اليوم السبت، مقتل أسرة كاملة بقصف شنه الجيش السعودي على محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

وذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الجماعة، أن "الجيش السعودي نفذ قصفاً صاروخياً على منطقة بني صياح في مديرية رازح الحدودية غرب صعدة، أسفر عن مقتل أب وأم حامل وطفلتين".

وتتعرض المديريات الحدودية بصعدة لقصف سعودي متواصل بشكل يومي، الأمر الذي يتسبب بسقوط ضحايا معظمهم أطفال ونساء وتدمير كبير في الممتلكات العامة والخاصة، بحسب القناة.