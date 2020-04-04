وزير التجارة والصناعة الكويتي يؤكد وجود البصل بكميات كافية... فيديو

أكد وزير التجارة والصناعة الكويتي خالد الروضان البصل متوافر بكميات كافية ولا مجال للاستغلال وأن الوزارة لن تسمح لتجار الأزمات بخلق حالة هلع وأنها ستضع حداً لأي سوء في التنظيم.

وقال الروضان في تغريدات على صفحته الرسمية في تويتر: "تعاملنا مع هذه الأزمة منذ بدايتها بشفافية عالية وسنكمل العمل بنفس ما ابتدأنا لأنه جزء من مسؤوليتنا وواجبنا وهو حق لكم علينا".

وتابع الوزير: أتفهم امتعاض البعض من عدم توافر الكميات المعتادة من البصل في السوق، لكن أود أن أؤكد قبل أن أوضح: البصل موجود بكميات كافية في السوق.

تعاملنا مع هذه الأزمة منذ بدايتها بشفافية عالية وسنكمل العمل بنفس ما ابتدأنا لانه جزء من مسؤوليتنا وواجبنا وهو حق لكم علينا



أتفهم امتعاض البعض من عدم توفر الكميات المعتادة من البصل في السوق لكن أود أن أؤكد قبل أن أوضح البصل موجود بكميات كافية في السوق، وهذا الفيديو للسوق اليوم ١ pic.twitter.com/yrVNICz62G — خالد الروضان (@kalroudan) April 3, 2020

وأوضح: بينما تواصل وزارة التجارة والصناعة بكامل فرقها على مدار الساعة جهودها الجبارة في ضبط الأسعار وتأمين كل السلع.

"تعاملنا مع هذه الأزمة منذ بدايتها بشفافية عالية وسنكمل العمل بنفس ما ابتدأنا لأنه جزء من مسؤوليتنا وواجبنا وهو حق لكم علينا".

وأضاف الروضان: أما ما أود توضيحه هو أن تأثر الكميات نتيجة طبيعية لضعف خطوط التوريد في العالم، لكن غير الطبيعي والمرفوض والذي سنتعامل معه بحزم واجراءات قانونية مشددة هو افتعال بعض التجار عبر عمالهم لازدحام وتدافع وتصويره لخلق حالة من الهلع للاستفادة منها، وقلقكم وهلعكم هو ما يعينهم على الاستغلال.

أما ما أود توضيحه هو أن تأثر الكميات نتيجة طبيعية بضعف خطوط التوريد في العالم



لكن غير الطبيعي والمرفوض والذي سنتعامل معه بحزم واجراءات قانونية مشددة هو افتعال بعض التجار عبر عمالهم لازدحام وتدافع وتصويرها لخلق حالة من الهلع للاستفادة منهاوقلقكم وهلعكم هو ما يعينهم على الاستغلال٢ pic.twitter.com/oDAuQ8WOoL — خالد الروضان (@kalroudan) April 3, 2020

‫وختم قائلا: البصل متوافر والمستغل سيحاسب، والسوق إما أن يدار بشكل مهني ووفق الاشتراطات الوقائية أو سيديره اخوانكم من وزارتي الداخلية والتجارة.. كلمة أخيرة لهؤلاء التجار : السوق لأهل الكويت ولن نسمح لكم بالعبث فيه.