اليمن... "أنصار الله" تفرج عن 1600 سجين بسبب كورونا

أعلنت جماعة أنصار الله "الحوثيين"، اليوم السبت، الإفراج عن أكثر من 1600 سجين، ضمن إجراءاتها للإفراج عن السجناء ممن قضوا غالبية مددهم، وغير المحكومين، بالضمان احترازاً من تفشي فيروس كورونا.

ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها "أنصار الله"، قال النائب العام المعين من الجماعة، القاضي نبيل ناصر العزاني، خلال زيارته سجن احتياطي الثورة بصنعاء، "تم خلال اليومين الماضيين، منذ بدء أعمال التفتيش عن السجون في أمانة العاصمة وعدد من المحافظات، الإفراج عن أكثر من 1600 سجين من المحكومين ممن قضوا ثلاثة أرباع المدة في القضايا الجسمية ونصف المدة في غير الجسيمة".

وأضاف أنه "تم الإفراج عن عدد من السجناء المعسرين تكفل فاعلو خير بدفع ما عليهم من مبالغ للغير في بعض السجون".

وأكد العزاني "استمرار الجهود للإفراج عن ما يقارب 400 سجين معسر تتعدى الحقوق المحكوم بها عليهم للغير مبلغ 5 مليارات ريال، بالتعاون مع الغرفة التجارية والهيئة العامة للزكاة وذلك قبيل شهر رمضان".

النائب العام يتفقد سير عملية التفتيش على السجون والإفراج عن أكثر من 1600 سجين#المسيرة #المسيرة_نتhttps://t.co/o9qQMY0y6W — قناة المسيرة (@almasirah) April 4, 2020

وأوضح، أن "هذه الإجراءات تنفيذا لتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط بتشكيل لجنة للنظر في أوضاع السجون والسجناء ووضع خطة للإفراج عن السجناء في إطار القانون والاستفادة من الرخص القانونية للنائب العام في الإعفاء عن جزء من مدد الحبس".

يأتي هذا بعدما عبرت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء المخاطر المحتملة لتفشي فيروس كورونا بين السجناء في اليمن، داعية أطراف النزاع إلى إفراج فوري عن جميع المحتجزين.