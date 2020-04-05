"التحالف العربي": "الحوثيون" أطلقوا صاروخا باليستيا من صنعاء سقط في صعدة

أكد التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، إطلاق جماعة "أنصار الله" صاروخا باليستيا، أمس السبت، من محافظة صنعاء، باستخدام الأعيان المدنية للإطلاق، وسقوطه داخل محافظة صعدة.

وأشار التحالف، في بيان له ، إلى ما "أعلنته وزارة النفط والمعادن اليمنية عن استهداف الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران محطة الضخ الخاصة بأنبوب صافر النفطي والواقعة في صرواح غرب محافظة مأرب، وما يمثله هذا العمل الإرهابي التخريبي من استهداف لمقدرات الدولة اليمنية ومنشآتها الحيوية، وكذلك ممتلكات ومكتسبات الشعب اليمني الوطنية، وأن هذا الاعتداء الإرهابي امتداد لانتهاكات الميليشيا الحوثية الإرهابية وأعمالها التخريبية المستمرة ضد الشعب اليمني الشقيق"، وذلك حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي أنه "امتدادا لهذه الأعمال الإرهابية والعدائية قامت الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران صباح أمس السبت 04 إبريل/نيسان 2020 بإطلاق صاروخ باليستي من محافظة صنعاء عند الساعة 06:33 باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق".

— واس العام (@SPAregions) April 5, 2020

وأضاف العقيد المالكي أن "الصاروخ الباليستي سقط بعد إطلاقه داخل الأراضي اليمنية في مديرية الصفراء بمحافظة صعدة بمنطقة زراعية ذات كثافة سكانية وأعيان مدنية بالقرب من قرية عكوان بعد أن قطع مسافة 200 كلم".

وأشار العقيد المالكي إلى "الاستمرار المتعمد من الميليشيا الحوثية الإرهابية بانتهاك القانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ الباليستية، وسقوطها عشوائياً على المدنيين وكذلك التجمعات السكانية والتي تهدد حياة المئات من المدنيين"، مؤكدا أن "قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الحازمة لتحييد وتدمير هذه القدرات الباليستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي".

وكانت وزارة النفط والمعادن التابعة لحكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أكدت، استهداف محطة الضخ الخاصة بأنبوب صافر النفطي في منطقة صرواح غرب محافظة مأرب من قبل جماعة "أنصار الله".