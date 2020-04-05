"أنصار الله" تنفي استهداف منشأة نفط شمال شرق العاصمة اليمنية

نفت جماعة أنصار الله "الحوثيين"، اليوم الأحد، علاقتها بقصف محطة ضخ النفط الخام في محافظة مأرب شمال شرق العاصمة اليمنية صنعاء.

وقال الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية الموالية للجماعة، العميد يحيى سريع، في بيان: "التزمنا منذ بدء العدوان الغاشم على بلدنا تجنيب المنشآت الوطنية أي استهداف رغم أن اليد الصاروخية والطيران المسير بفضل الله طالت عمق العدو واستهدفت مواقعه العسكرية ومنشآته التي يعتمد عليها في عدوانه".

وأضاف: "لم نستهدف أي منشأة وطنية داخل بلدنا سواء كانت تخدم كل الشعب أو جزءاً منه".

وتابع سريع: "ما يروج له إعلام العدوان عن استهداف منشأة الضخ في كوفل بمديرية صرواح في محافظة مأرب لا أساس له من الصحة".

— العميد يحيى سريع (@army21ye) April 5, 2020

اتهم رئيس الحكومة اليمنية، الدكتور معين عبدالملك، جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، بقصف محطة لضخ النفط الخام في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن، فيما أكدت وزارة النفط والمعادن التابعة لحكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، استهداف محطة الضخ الخاصة بأنبوب صافر النفطي في منطقة صرواح غرب محافظة مأرب من قبل جماعة "أنصار الله".