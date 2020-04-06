المغرب يسجل 92 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" والإجمالي يصل إلى 1113

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الاثنين، عن تسجيل 92 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في المملكة إلى 1113 حالة.

وأضافت الوزارة، في بيان لها، أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض حتى الآن بلغ 76 حالة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة 71، حسب وكالة الأنباء المغربية.

كما أكد البيان أن عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي بلغ 3954 حالة.

وأهابت وزارة الصحة المغربية بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

وأعلنت السلطات المحلية لمدينة الدار البيضاء عن إنشاء مستشفى ميداني مؤقت "مجهز بجميع المعدات الطبية مخصص لمرضى كوفيد19 على مساحة 20 ألف متر مربع".

وقالت السلطات إن هذا المستشفى سيضم حوالي 700 سرير وسيُنجز خلال أسبوعين بتكلفة نحو 4.5 مليون دولار.

وصنفت منظمة الصحة العالمية ‏فيروس ‏كورونا ‏المستجد ‏المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر ‏في ‏الصين أواخر ‏العام ‏الماضي، يوم ‏‏11 آذار/ مارس، وباءً ‏عالميا، ‏مؤكدة أن ‏أرقام ‏الإصابات ترتفع ‏بسرعة كبيرة.‏