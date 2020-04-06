مصر... طلب إحاطة من البرلمان بشأن فصل عاملين في القطاع الخاص بسبب كورونا

تقدم وكيل لجنة النقل في البرلمان المصري، محمد عبد الله زين الدين، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء، ووزير القوى العاملة، بشأن استغلال بعض منشآت القطاع الخاص لأزمة كورونا، وتعمدها فصل موظفيها.

نقل موقع "مصراوي" عن زين الدين قوله إنه "بالتأكيد هناك خاسرون من حزمة الإجراءات الضرورية التي اتخذتها الدولة مؤخرًا لمنع انتشار العدوى التي تكون التجمعات والتكدسات فيها السبب الأول، كان من بينها تقليل أيام عمال القطاع العام (مدفوع الأجر)، وفرض حظر التجوال من الساعة السابعة مساءً حتى السادسة صباحًا، واضطر القطاع الخاص لأخذ إجراءات احترازية مشابهة".

وتابع: "البعض استغل الأزمة وقام بتقليل كثافة العمال وإعطائهم إجازات غير مدفوعة الأجر، أو تسريحهم وفصلهم تعسفيًا جراء الأزمة فكانوا هم الخاسرين فيها".

وأشار إلى أنه طبقًا لآخر إحصاء للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء صدر عام 2019، فإن إجمالي عدد العاملين بالقطاع الخاص حوالي 20 مليون مواطن، يبلغ المثبت منهم بعقد دائم نحو 818 ألف و788 شخص، وبالرغم من توجيهات رئيس الوزراء لأصحاب المنشآت والشركات بعدم فصل العاملين وتسريحهم، إلا أن هناك مخالفات واضحة ومتعددة، مطالبًا باتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المخالفين.

من ناحية أخرى، تقدم النائب في البرلمان المصري، السيد حجازي، بطلب إحاطة حول استمرار تصوير مسلسلات رمضان، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

ووفقا لما نشره موقع "صدى البلد" المحلي، أعرب النائب عن استيائه من عدم وقف تصوير مسلسلات رمضان، رغم أن معظم الأنشطة تم تعليقها، وتعتبر ذات أهمية أكبر من تلك المسلسلات.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الأزمة التي تمر بها دول العالم حاليا ومن بينها مصر، يجب على الجميع إدراكها وتعليق كل الأنشطة التي بها تجمعات وازدحام، مشيرا إلى أن أماكن تصوير المسلسلات قد تكون بؤرة لانتشار فيروس كورونا.

وطالب حجازي المسؤولين بضرورة التدخل لوقف تصوير المسلسلات، كون الفترة المقبلة مهمة للغاية في مواجهة فيروس كورونا.