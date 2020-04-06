قطر تستورد أجهزة لتشخيص فيروس كورونا من كوريا الجنوبية

أعلنت شركة كورية جنوبية اليوم الإثنين توقيع صفقة مع قطر لتصدير الأجهزة والأدوات الخاصة بفيروس كورونا الجديد إلى الدوحة.

وقالت شركة بايونير الكورية الجنوبية إنها وقعت مع شركة قطر للبترول على صفقة بقيمة 5 مليارات وون (4 ملايين دولار) لتصدير الأجهزة والأدوات الخاصة بفيروس كورونا الجديد إلى قطر.

وبحسب موقع وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" ستقوم، بموجب الصفقة، الشركة بتصدير 18 جهازا مستخدما في التشخيص الجزيئي، وأدوات التشخيص الجزيئية لفيروس كورونا ومواد استخلاص الحمض النووي، إلى الشركة القطرية.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن توزع شركة قطر للبترول عبر شركة فرعية لها هذه الأجهزة والأدوات الطبية إلى مؤسسات طبية.

ونقلت الوكالة عن مسؤول في الشركة الكورية قوله إن "الصفقة جاءت بوساطة الشركة الكورية للغاز".

وأضاف المسئول، أن الأجهزة المستخدمة في التشخيص الجزيئي تتمكن من إجراء فحصي فيروس نقص المناعة البشرية (HIV)، والتهاب الكبد - B، والفحوصات المختلفة فضلا عن الأمراض المعدية.

وأعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى أكثر من 1800.

وأظهر الإحصاء اليومي للوزارة عدم تسجيل أية وفيات خلال 24 ساعة مضت، فيما سجلت 228 حالة جديدة رفعت الإجمالي إلى 1832.

كما أوضح الإحصاء أن عدد الحالات النشطة الخاضعة للعلاج بلغ 1697، أما عدد المتعافين فارتفع بمقدار 8 حالات إلى 131.

وتخطى إجمالي عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العالم 1.2 مليون في 183 دولة في العالم، وتجاوز عدد الوفيات 70 ألف شخص، وتعافى أكثر من 260 ألفا.