إلى المنازل... الخبز عبر البطاقة الذكية في دمشق وريفها لتجنب التجمعات

تتجه الحكومة السورية إلى توزيع الخبز عبر البطاقة الذكية في محافظتي دمشق وريف دمشق من أجل تخفيف التجمعات التي يشكلها المواطنون أثناء اصطفافهم على دور الخبز اليومي.

ونقل موقع "الوطن أون لاين" عن مصادر في محافظة ريف دمشق أن:

"المحافظة تعكف ومنذ فترة على تجهيز الآلية اللازمة لتوزيع الخبز على البطاقة الذكية".

وأكدت المصادر أن الانتهاء من إعداد القوائم اللازمة لإعداد المعتمدين في الوحدات الإدارية من طرفها فيما يعكف التموين على تجهيز الآلية عند المخابز الخاصة ويقوم فرع المخابز في الريف بإنجاز الآلية اللازمة في المخابز الحكومية في الريف.

وأوضحت المصادر أنه تم عقد اجتماعات مع المعتمدين في مناطقهم لتعريفهم بآلية العمل على أجهزة البطاقة الذكية.

ووفقا للمصادر فإن تطبيق العمل بالبطاقة الذكية لبيع الخبز سيكون خلال أيام مرجحا تطبيقها في محافظتي دمشق وريفها معا.

وكان محافظ ريف دمشق علاء ابراهيم أعلن منذ أيام أنه سيتم توزيع الخبز في المحافظة عبر البطاقة الذكية للمواطنين وإيصاله إلى المنازل، وقال إن مخصصات كل أسرة تحدد وفقا لعدد أفرادها.

ونقلت "شام إف إم" عن محافظ ريف دمشق علاء ابراهيم تأكيده يوم أمس الأحد أنه:

"سيوزع الخبز عبر البطاقة الذكية في مناطق ريف دمشق، ليصل إلى منازل المواطنين، وسنبدأ من المناطق الأكثر كثافة سكانية (جرمانا، دوما، التل، صحنايا، أشرفية صحنايا) والمدن الكبيرة".

وأضاف: "البلدات الصغيرة ستوزع حالياً عبر دفتر العائلة ريثما تطبق على البطاقة الذكية"، مشيرا إلى أن "مخصصات كل عائلة ستكون بمعدل، كل عائلة 3 أو 4 أشخاص ربطة واحدة، 5 أو 6 ربطتين، 8 ومافوق 3 ربطات".