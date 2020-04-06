ملياردير مصري يخفض رواتب العاملين لديه بنسبة 50% بسبب كورونا

أعلن رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، تخفيض رواتب العاملين لديه بنسبة 50% بسبب الأوضاع التي تمر بها البلاد نتيجة فيروس كورونا.

وساويرس جاء في المركز الثالث لقائمة مجلة فوربس" الأمريكية لأغنى 10 شخصيات في مصر خلال 2018، بصافي ثروته التي تبلغ 3.1 مليار دولار وهو رئيس مجلس إدارة الشركة الأم للاستثمارات في الطقس وشركة "أوراسكوم" للإعلام والتكنولوجيا.

قال رجل الأعمال نجيب ساويرس في تصريح لجريدة حابي أن خفض رواتب العاملين بنسبة 50% لا يخص شركة أوراسكوم القابضة للاستثمار وإنما يخص العاملين في مشروعات سياحية

وأكد ساويرس أنه لن يتم تسريح أي عمالة وشدد على ضرورة عودة النشاط الاقتصادي بإجراءات احترازية للحفاظ على سلامة وصحة الموظفين — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) April 6, 2020

​وقال ساويرس في تصريح لجريدة "حابي"، إن "خفض رواتب العاملين بنسبة 50% لا يخص شركة أوراسكوم القابضة للاستثمار وإنما يخص العاملين في مشروعات سياحية".

وقال ساويرس في تصريحات سابقة لقناة "العربية" إن "النشاط السياحي توقف تماما، وفي مثل هذه الظروف يجب تقاسم المشكلة مع العاملين".

​وشدد ساويرس على أنه لن يتم تسريح أي عمالة، وأكد على "ضرورة عودة النشاط الاقتصادي بإجراءات احترازية تضمن الحفاظ على سلامة وصحة الموظفين".

وكان ساويرس قد دعا منذ بداية أزمة كورونا إلى إعادة الحياة لطبيعتها خوفا من الركود الاقتصادي، ونشر بعدها تغريدة يدعو فيها لاتباع خطوات السويد في ترك الحياة تسير بشكل طبيعي، الأمر الذي تبين عدم دقته.

من سيكسب السويد ام العالم السويد ..بلد العلم و جائزة نوبل .. رفضت عمل أي حظر تجوال أو تعطيل عمل أو أي شيء من هذه القرارات التي تجري كل دول العالم إليها لمحاربة انتشار فيروس كورونا ! قررت أن يستمر الناس كلهم في الحياة اليومية العادية بدون اي تغيير https://t.co/Fg9qjTtaPq — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) April 4, 2020

​ورد حساب السويد الرسمي الناطق بالعربية على ساويرس، الاثنين، بتغريدة تقول إن مقولة ساويرس بأن "يستمر الناس كلهم في الحياة اليومية العادية بدون أي تغيير" اقتداء بالسويد، غير صحيحة.

أهلاً بكم 🙂 صحيح أنه من المُبكر الحكم على إجراءات السويد والدول الأخرى وصحيح أنه لا يوجد حظر تجول في #السويد ولكن عبارة (أن يستمر الناس كلهم في الحياة اليومية العادية بدون اي تغيير) غير صحيحة ونسرد هنا بعض "التغييرات" (1) — السويد (@Sweden_AR) April 6, 2020

​وأوضح الحساب أن الحكومة السويدية قد نصحت كبار السن والفئات المعرضة للإصابة، بعزل أنفسهم طوعا، وكذلك تم منع الزيارة لديار المسنين.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، مساء أمس الأحد، تسجيل 103 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 1173 حالة.