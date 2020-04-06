مصر... إقالة مسؤولين عن مستشفى لتقصيرهم في التعامل مع مرضى فيروس كورونا

أعلنت منال عوض محافظ دمياط، إقالة مسؤولين عن مستشفى لتقصيرهم وإهمالهم المتكرر في التعامل مع الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وبحسب بيان للمحافظة، "قررت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إقالة كل من مدير مستشفى صدر دمياط ونائب ووكيل المستشفى نظراً لتقصيرهم وإهمالهم المتكرر في التعامل مع الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد وإحالة جميع المخالفات إلى إدارة الشؤون القانونية للتحقيق".

ووفقا لصحيفة "الوطن" المصرية، وجهت محافظ دمياط، قرارًا لمديري المستشفيات باتخاذ الإجراءات اللازمة التي أقرتها وزارة الصحة والسكان في

التعامل مع المصابين بالفيروس، "والتي تعد أهم المسؤوليات الموكلة إليهم".

وقررت المحافظ، تكليف مسؤولين جدد للمستشفى، وأكدت عليهم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يثبت تقصيره.

وأعلنت محافظ دمياط، مواصلة الأجهزة المختلفة لكل التدابير الوقائية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد في المحافظة.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، مساء أمس الأحد، تسجيل 103 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 1173 حالة.