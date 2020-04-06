الاتحاد السوداني لكرة القدم: لا يمكننا تحديد موعد عودة الدوري

قال الفاتح أحمد باني نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم، رئيس لجنة المسابقات، في الاتحاد؛ إن عودة الدوري من عدمه أمر مرهون بقرار السلطات الصحية في البلاد.

وأضاف باني، "ما دون ذلك لا يعدو أن يكون مجرد اجتهاد"، بحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".

وأكد رئيس لجنة المسابقات أن "أي خطوة فعلية لديهم ستبدأ بعد تلقي الضوء الأخضر من السلطات الصحية".

وتابع: "هناك خطوات صحية سيتم اتباعها قبل العودة إلى ممارسة النشاط حال انجلاء الأزمة في الفترة القادمة".

وقال باني إن "الخطوات المعنية ستكون احترازية للحفاظ على سلامة الجميع".

وأضاف: "هناك توجيهات من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في هذا الصدد، وكذلك سيكون ملف استعادة النشاط مرتبط بجزئيتين الأولى على الصعيد الخارجي، والثانية في الشأن الداخلي، ومن جانبهم سيكونون على أهبة الجاهزية لمنح الحيز الزمني الكافي وفق التقديرات الفنية، وكذلك الصحية، قبل معاودة عجلات قطار النشاط للدوران مرةً أخرى في أعقاب انحسار أزمة كورونا".

ووفقا للأرقام الرسمية السودانية، فإنه تم تسجيل 12 إصابة بالفيروس في البلاد حتى الآن.