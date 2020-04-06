"أنصار الله": 52 غارة للتحالف على 6 محافظات

شن طيران التحالف العربي، اليوم الاثنين، سلسلة غارات على محافظات مأرب وحجة والجوف وصعدة والبيضاء وعمران وسط اليمن.

القاهرة، 6 أبريل - سبوتنيك. وذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، أن طيران التحالف نفذ 19 غارة على محافظة مأرب شمال شرقي اليمن، توزعت بـ 17 غارة على مديرية صرواح غرب مأرب، وغارتين على مديرية مجزر شمال غربي مأرب.

وأشارت إلى شن التحالف 10 غارات جوية على محافظة حجة شمال غربي اليمن، 6 غارات منها على مديرية ميدي شمال غربي حجة، و3 غارات أخرى على مديرية عبس شمال حجة، أسفرت غارتان منها على منطقة الجر عن إصابة مدني وتدمير بئر مياه ارتوازية، وتضرر ملحقاتها، فيما طالت غارة أخرى مديرية حرض شمال غربي المحافظة.

وجدد طيران التحالف قصف محافظة الجوف الحدودية مع السعودية بـ 9 غارات، توزعت بـ 7 غارات على مديرية خب والشعف، وغارة على مديرية الحزم مركز المحافظة، وأخرى على مديرية برط العنان، وذلك غداة استهدافه مديرية الحزم بـ 10 غارات جوية.

محافظة صعدة الحدودية مع السعودية، تعرضت هي الأخرى إلى 6 غارات، استهدفت 5 منها منطقة الملاحيظ في مديرية الظاهر جنوب غربي صعدة، وطالت غارة أخرى منطقة البقع في مديرية كتاف شرق صعدة.

وعاود طيران التحالف، قصف محافظة البيضاء وسط اليمن، بغارتين على مديرية ناطع شمال شرقي البيضاء، بعد ساعات من شنه 4 غارات على المديرية ذاتها.

أما على ضواحي العاصمة صنعاء وسط اليمن، نفذ التحالف غارتين جويتين على منطقة سمين في مديرية ريدة التابعة لمحافظة عمران شمال غربي صنعاء.