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21:39 GMT06 أبريل/ نيسان 2020
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    وزيرة الصحة المصرية هالة زايد

    وزيرة الصحة المصرية: 30٪ من وفيات كورونا حدثت قبل الوصول إلى المستشفيات

    © AFP 2020 / -
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    وأضافت الوزيرة في مقطع مصور لها أنه بتحليل للوضع الوبائي في مصر وتقييمًا لحالة المصابين المتواجدين بالمستشفيات، تبين أن 88% منهم يعانون أعراضًا بسيطة، و7% يعانون أعراضًا متوسطة.

    ولفتت الوزيرة إلى أن 3% من مصابي كورونا يعانون أعراضًا حادة، و2% حالتهم حرجة، بحسب مقطع مصور ظهرت فيه الوزيرة ونشر على الصفحة الرسمية لوزارة الصحة.

    وأشارت الوزيرة إلى أن مصر من "الدول ذات الإصابات البسيطة بالنسبة لعدد السكان وفقًا لتقسيمات منظمة الصحة العالمية".

    وأوضحت بأن منظمة الصحة العالمية قسمت دول العالم إلى ثلاث مجموعات حسب عدد الإصابات بالنسبة لتعداد السكان بالمليون وهي "مرتفعة الإصابات، متوسطة الإصابات، بسيطة الإصابات ومنها مصر".

    وقالت زايد إن "الوزارة تقدم خدمات الدعم النفسي للمواطنين أثناء فترات العزل المنزلي وكذلك للمصابين والمخالطين، وذلك من خلال الساخن ١٠٥، كما تم تفعيل خطين آخرين هما ٠٨٠٠٨٨٨٧٠٠ و ٠٢٢٠٨١٦٨٣١، حيث يتم إعادة الاتصال بالمواطن خلال ٢٤ ساعه من تاريخ الاتصال بواسطة فريق من الأطباء المتخصصين في كل من الدعم النفسي والدعم الاجتماعي".

    © REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
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    وتابعت بأن خدمة الدعم النفسي تشمل أيضًا أعضاء الفرق الطبية داخل مستشفيات العزل، كما تستهدف أيضًا ضرورة التوعية بأن الإصابة بفيروس كورونا ليست وصمة.

    وأشارت الوزيرة إلى أنه تم تدريب 150 متخصصًا في الصحة النفسية للدعم النفسي والرد على استفسارات الجمهور على صفحات الوزارة الرسمية وذلك في إطار الجهود المبذولة لمواجهة الوباء.

    وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) مليون و288 ألف مصاب، بينهم أكثر من 70 ألف حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من 272 ألف شخص.

    أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم، الإثنين، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد إلى 1322 حالة.

    وقالت الوزارة في بيان لها إنه تم تسجيل تسجيل 149 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

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    مسح إلكتروني مصغر لخلية في حالة استماتة (باللون الأزرق) مصابة بجزيئات من الفيروس SARS-COV-2 (باللون الأحمر)، والمعروفة أيضًا باسم كورونا، تم أخذها كعينة من مريض. تم التقاط الصورة في مركز للأبحاث في فورت ديتريك بولاية ماريلاند الأمريكية.
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