المغرب يسجل 3 وفيات جديدة بفيروس كورونا و21 إصابة

أعلنت وزارة الصحة في المغرب عن تسجيل 3 وفيات جديدة بفيروس كورونا و21 حالة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 83 وفاة و1141 إصابة.

وأوضحت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني أنه تم تسجيل 21 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا في المغرب، منذ التاسعة من مساء أمس، لترتفع الحصيلة إلى 1141.

وأضافت، تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 83 حالة، كما تحققت 7 حالات شفاء حديثة ليرتقي العدد الإجمالي للمتعافين إلى 88 حالة.

يتبع..