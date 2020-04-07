"تستهدف نفسية المواطنين"... حقيقة وجود "غازات سامة" في سماء العراق

ردت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي في العراق على ما تم تداوله أخيرا حول قدوم غازات سامة إلى البلاد.

ونفت الهيئة صحة هذه الأنباء في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية "واع"، وأكدت على لسان عامر الجابري مدير إعلام الهيئة أن هذه "الأخبار غير صحيحة".

وقال الجابري إن "هناك أنباء تداولتها بعض الصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بقدوم غازات سامة إلى البلاد، أنها أخبار غير صحيحة، هدفها التأثير في نفسية المواطن العراقي".

وأضاف الجابري بأن "هيئة الأنواء ومن خلال قسم التنبؤ الجوي، أجرت مباحثات بشأن ذلك ولم يثبت بوجود مثل هكذا غازات في الهواء".

وطالب الجابري المواطنين بعدم تصديق هكذا أخبار كاذبة، داعيا إلى اعتماد الصفحات الرسمية ووسائل الإعلام المحلية الرسمية في نقل المعلومات.