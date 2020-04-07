القبض على 53 وافدا داخل كهوف في منطقة الرياض بالسعودية...فيديو

تمكنت مصالح الأمن السعودية من إلقاء القبض على 53 وافدا، في منطقة الرياض ارتكبوا مخالفات ولجأوا إلى الكهوف هربا من الأمن.

ووفقا لصحيقة "سبق" السعودية، فإن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، قال: "إنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول ويظهر من خلاله مجموعة من المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل، باتخاذهم الكهوف والتصدّعات الجبلية الوعرة بحي المهدية -غربي العاصمة الرياض، أوكاراً للاختباء، فقد تمّ الوقوف على تلك المواقع والقبض على (53) مخالفاً لنظام الإقامة؛ جميعهم من الجنسية الإثيوبية، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة".

وتداول رواد مواقع التوصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر مجموعة من العمالة الإثيوبية التي اختبأت في كهوف في حي المهدية بالرياض وأن هؤلاء يشكلون خطرًا على أمن السكان في المنطقة، خاصة ومن غير المعروف أسباب تواجدهم في الكهوف.

🔴 بلاغ ضد مجموعة من الوافدين المخالفين من الجنسية الأثيوبية يسكنون داخل كهوف في تشققات الجبال في حي "المهدية" في مدينة الرياض.



هؤلاء المخالفين يرتكبون الجرائم يومياً مما أصبح هاجس أمني لدى سكان المنطقة.@MOISaudiArabia @bip_ksa @emara_riyadh

pic.twitter.com/WHTCM1ZftI — MBS محمد بن عبدالعزيز 🇸🇦 (@506_MBS) April 6, 2020

بعد تداول الفيديو، طالب نشطاء بسرعة القبض على الوافدين المختبئين، مؤكدين أنهم يخيفون أهل المنطقة.