بري لحاكم مصرف لبنان: الودائع "مقدسة"

قال رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، لمحافظ البنك المركزي، رياض سلامة، اليوم الثلاثاء، إن ودائع الناس في البنوك "مقدسة" ويجب عدم المساس بها.

وقال مكتب بري، في بيان عقب اجتماعه بسلامة، إنه بحث الوضع المالي والنقدي وسبل حماية أموال المودعين، ولاسيما صغارهم.

وأعلن مصرف لبنان المركزي، قبل أيام، إطلاق وحدة للنقد الأجنبي للتحكم في سعر الدولار بالنسبة للصيارفة، وذلك في إطار جهود لكبح السوق الموازية، في ظل عجز في العملة الصعبة وسط أزمة مالية تزداد عمقا.

وقال تعميم منفصل إن من الممكن سحب الودائع التي تقل عن ثلاثة آلاف دولار بالليرة اللبنانية بسعر "السوق"، مما يسمح لصغار المودعين في البلاد بالحصول على مدخراتهم نقدا على الرغم من قيود مصرفية مشددة.