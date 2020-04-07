تجهيز 14 مركزا طبيا في سوريا لعلاج مصابي "كورونا"

أعلنت وزارة الصحة السورية عن تجهيز 14 مركزا طبيا في كافة المحافظات لعلاج إصابات فيروس كورونا المستجد، منهم مشفى الزبداني الوطني بريف دمشق.

وبحسب وكالة الأنباء السورية "سانا" أكد الدكتور علي موسى مدير المشفى المذكور "أن المشفى مجهز لتقديم الرعاية والعلاج للأشخاص الذين تثبت إصابتهم بالفيروس المستجد عبر كادر طبي مختص يضم 220 شخصا بين طبيب وممرض وفني".

وأضاف "تم تدريب الكوادر على الإجراءات المتعلقة بالعزل الطبي والعناية بالمرضى إلى جانب توفير كل مستلزمات الوقاية لهم من بدلات وكمامات وتعقيم عند دخول المشفى وخروجهم منها لضمان حماية أسرهم و محيطهم أيضا".

من جهته قال رئيس الأطباء المقيمين بالمشفى الدكتور همام اسماعيل: إن "المشفى مجهز بشكل كامل وسعته مئة سرير مع تخصيص قسمين للعناية المشددة".

وفي وقت سابق من يوم أمس الاثنين، كشف وزير الصحة السوري نزار يازجي أن الفريق الاستشاري المختص في سوريا اعتمد في البرتوكول العلاجي لمرض "كوفيد 19" الذي يسببه فيروس كورونا ثلاث آليات للعلاج الدوائي وأن هذه الأدوية قدمت للحالتين اللتين تم شفاؤهما منذ يومين.