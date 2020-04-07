تفاصيل الاجتماع الطارئ لوزراء داخلية دول الخليج

عقد وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي، مساء اليوم الثلاثاء، اجتماعا طارئا عبر تقنية الإتصال المرئي.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن الاجتماع الطارئ عقد عبر تقنية الاتصال المرئي للاطلاع على آخر التطورات والمستجدات في دول المجلس بشأن مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ومناقشة الإجراءات الأمنية المتبعة في إطار الجهود للحد من انتشاره.

وبحث الاجتماع عددا من الموضوعات الأمنية المهمة المتعلقة بهذه الجائحة وسبل مواجهتها والحد من انتشارها.

اتفق وزراء داخلية مجلس التعاون الخليجي على أن تتولى الأمانة العامة لمجلس التعاون التنسيق لعقد اجتماع لممثلي وزارات الداخلية بالدول الأعضاء متى ما دعت الحاجة - عبر تقنية الإتصال المرئي - لتنسيق الجهود الأمنية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وأن تتولى الأمانة تزويد كافة وزارات الداخلية للدول الأعضاء بالمعلومات التي ترد إليها من وزارة الداخلية في أي دولة عضو حول الإجراءات الاحترازية الأمنية التي تم اتخاذها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشاد الوزراء بالجهود الحثيثة التي يقوم بها منسوبو القطاعات الأمنية والعسكرية في دول المجلس وإسهاماتهم الملموسة في الحد من انتشار الفيروس، كما أشادوا بتعاون المواطنين والمقيمين مع الإجراءات الاحترازية الوقائية للحد من انتشار كورونا، مع الدعوة لمزيد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية لتحقيق أعلى درجات الوقاية والحد من انتشار الفيروس.

وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي أصبحت تحتل المركز السادس عالميا بنحو 82 ألف حالة إصابة وأكثر من 3300 حالة وفاة.

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يتبع...