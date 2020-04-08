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09:08 GMT08 أبريل/ نيسان 2020
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    الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش

    الأمم المتحدة تعلق على قصف مستشفى الخضراء الليبي

    © REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
    العالم العربي
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    علق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على القصف المكثف لليوم الثاني على التوالي على مستشفى الخضراء العام في العاصمة الليبية طرابلس.

    مقر الحجر الصحي في طبرق في ليبيا
    © Sputnik . Nader Al-Sharif
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    وأدان غوتيريش بشدة القصف كما أدان "الهجمات المستمرة على العاملين في المجال الطبي والمستشفيات والمنشآت الطبية، خصوصا في هذا الوقت فيما الحاجة ماسة لها لمنع انتشار جائحة كوفيد-19"، بحسب بيان نقلته شبكة "فرانس 24".

    ولفت غوتيريش إلى "أن الهجمات على العاملين في المجال الصحي والمستشفيات والمرافق الطبية التي يحميها القانون الإنساني الدولي يمكن أن ترقى إلى جرائم حرب".

    وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد وجه في 23 آذار/ مارس دعوة الى "وقف فوري لإطلاق النار في جميع أنحاء العالم بهدف حماية من "يواجهون خطر التعرض لخسائر مدمرة بسبب كوفيد-19"، ورحب أطراف النزاع في ليبيا بهذه الدعوة، لكن الأعمال القتالية استؤنفت. واشتدت المعارك في الأيام الأخيرة.

    وكانت مصادر ليبية مسؤولة قد كشفت لـ"سبوتنيك"، عن اجتماعات بين بعض نواب البرلمان وبعض السياسيين وأعضاء من المجلس الأعلى للدولة لبحث بعض الحلول السياسية.

    وفي وقت سابق أكدت مصادر أن اجتماعات أخرى تتعلق بالمسار الاقتصادي تجري عن بعد لبحث توحيد المؤسسات الاقتصادية أو بدائل أخرى.

    وتتزامن اللقاءات مع حدة المعارك الدائرة في العاصمة طرابلس، والتي تصاعدت في الأيام الأخيرة خاصة في ظل انشغال العالم في مواجهة أزمة كورونا.

    ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، تشهد ليبيا حالة من الفوضى. ومنذ 2015، تتنازع سلطتان الحكم، حكومة الوفاق الوطني التي يرأسها فايز السرّاج ومقرها طرابلس (غرب) ومعترف بها من الأمم المتحدة، وحكومة موازية في الشرق يدعمها المشير خليفة حفتر الذي يقود جيشا ينفذ هجوما على طرابلس منذ أكثر من عام، ومدعوم من البرلمان الليبي.

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