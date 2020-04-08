نصرالله في رسالة لأطباء لبنان: نراهن عليكم بعد الله لهزيمة "العدو الخفي"

وجه الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصرالله، مساء أمس الثلاثاء، تحية للطواقم الطبية في لبنان، مؤكدا أنه "يراهن عليهم، بعد الله، في هزيمة العدو الخفي"، في إشارة إلى فيروس "كورونا" المستجد.

وقال نصر الله، في كلمة ألقاها بمناسبة حلول النصف من شهر شعبان: "وصلتني رسائل عديدة من جمعية الأطباء المسلمين ومن ممرضي وممرضات عدد من المستشفيات في لبنان، ومن طالبي الطب في الاغتراب ومن أطر صحية في الداخل تتكلم بنفس اللغة والأدبيات التي استخدمها المجاهدون في حرب تموز ويعبرون فيها عن نفس التضحية والاستعداد لمواجهة التحديات".

وأضاف: "اليوم كل الأطباء من رجال ونساء والممرضين والمسعفين وكل العاملين في الطقم الطبية والصحية يتواجدون في الخطوط الأمامية ويتحملون المخاطر في هذه المعركة ويعبرون عن تفانيهم وتضحياتهم وشجاعتهم وتحملهم الكبير للمسؤولية الإنسانية، وأقول لهم أنتم بعد الله تعالى عليكم نراهن ونبني ونعقد الآمال في هزيمة هذا العدو الخفي وتحقيق الانتصار لشعبنا وناسنا من الطبيين على هذا الخطر المحدق بحياتهم وسلامتهم".

وأعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح العدد الإجمالي للحالات المثبتة 575.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم التأكد من إصابة 7 ركاب بفيروس كورونا من أصل 108 كانوا على متن الطائرة التي أقلت المغتربين اللبنانيين، ووصلت أمس من مدريد، كما تم التأكد من إصابة 4 ركاب بفيروس كورونا من أصل 118 كانوا على متن الطائرة التي وصلت من باريس.

ولفتت الوزارة أنه سيتم إخراج الحالات الإيجابية إلى المستشفى تباعا، مع التشديد على تطبيق الحجر الصحي المنزلي المشدد للحالات السلبية، علما أنه ستتم متابعتهم يوميا من قبل الوزارة وسيحال من تظهر عليه أي عوارض إلى المستشفى لإعادة الفحص المخبري، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن نتائج الفحوصات التي أجريت للركاب على متن طائرتي إسطنبول ولاغوس فور صدورها في وقت لاحق.